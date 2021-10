OM – PSG record, ASM – MHSC sonne vide. Affluences de la 11e journée

C’était soir de gala au Vélodrome, où se sont réunis 65 121 spectateurs soit quasiment 100% de la capacité commerciale du stade de l’OM.

Jusqu’alors, l’OM n’avait encore pas dépassé le seuil des 60 000 spectateurs, cette saison, pour un match en Ligue 1. Au mieux, tel que nous le suivons à Sportune, le club phocéen avait réuni un peu plus de 57 000 supporters, pour la visite de Lorient, accompagnée d’un dernier hommage au Boss, Bernard Tapie. Mais ça, c’était avant la onzième journée, et la visite du PSG.

Meilleure affluence de la saison pour OM – PSG…

Ce dimanche soir, 65 121 spectateurs ont garni les tribunes du Vélodrome et selon toute vraisemblance, ce sera là, le record de la saison. Sachant, est-il important de le rappeler, que seul l’OM peut faire mieux, dans son stade, le plus grand du plateau, à 66 226 places. Grâce à cette affiche particulièrement suivie, cette onzième livrée de la Ligue 1 est la deuxième plus prolifique de la saison, en terme d’affluences dans les stades, à 257 780 spectateurs cumulés, pour une moyenne des proches des matchs Rennes – Strasbourg et Nice – Lyon.

… Et la pire avec AS Monaco – Montpellier HSC

Ce n’est en revanche pas l’AS Monaco, qui élève la tendance. Bien au contraire, ils étaient moins de 5 000 en tribunes, pour la visite de Montpellier, pourtant un autre club du bord de la Méditerranée. Ce nombre, famélique pour la Ligue 1 s’explique évidemment, par le fait que le stade Louis II est historiquement souvent moins garni en Ligue 1, mais ici en plus, en raison des Ultras, contrariés par des règles du club à leur égard.

RC Lens et OGC Nice remontent au classement, mais les Aiglons ont encore un huis clos

Cette 11e journée a donc offert à la fois la meilleure et la pire affluence de la saison. Au classement des affluences, sinon, c’est le statu quo en tête. Seuls faits majeurs à retenir, les progressions de l’OGC Nice et du RC Lens, qui gagnent chacun deux places avec le retour de leurs spectateurs, suite aux huis clos ordonnés. Néanmoins n’est pas encore comptée ici, l’opposition à rejouer entre l’OGC Nice et l’OM, prévue ce mercredi. Elle est programmée sur terrain neutre, à Troyes et sans public.

Les affluences de la 11e journée de Ligue 1

Marseille – Paris = 65 121

Lille – Brest = 36 613

Lens – Metz = 35 673

Rennes – Strasbourg = 27 185

Nice – Lyon = 24 519

Nantes – Clermont = 19 968

Saint-Etienne – Angers = 19 836

Reims – Troyes = 12 326

Lorient – Bordeaux = 11 678

Monaco – Montpellier = 4 861

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 331 968 6 55 328 Paris 236 832 5 47 366 Lyon 213 721 6 35 620 Lille 173 059 5 34 612