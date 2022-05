OM, PSG, SRFC : Ce qu’ils ont gagné de leur Ligue des champions 2021

Cumulé, les trois clubs français engagés en C1, la saison dernière, ont gagné 227,5 M€.

Puisque l’UEFA n’a pas communiqué les chiffres, comme elle le faisait d’ordinaire, les saisons précédentes, nous nous sommes tournés vers la DNCG pour savoir ce que les clubs français engagés l’exercice 2020-2021 dernier, ont gagné de leurs campagnes européennes en Ligue des champions. Ils étaient au nombre de trois : le PSG, l’OM et le Stade Rennais.

Moins de 50 M€ à l’OM et au SRFC, plus de 100 M€ au PSG

Les deux derniers cités ayant été éliminés dès la phase de groupe. Cette C1 fut une première pour le Stade Rennais et elle a rapporté au club breton, la somme de 34,6 millions d’euros, soit plus que toutes les précédentes expériences du club, sur le Vieux Continent. C’est néanmoins inférieur à l’Olympique de Marseille, qui a cumulé 46, 9 millions d’euros, au titre de la prime commune aux 32 équipes qualifiées, des résultats obtenus durant le tournoi, du classement au coefficient et des droits de la télé.

Des revenus qui pèsent de moitié à plus des 3/4 des revenus sportifs générés

Selon le même mode de calcul, le Paris Saint-Germain s’adjuge la part la plus grosse, à 146 millions d’euros. C’est aussi au PSG, que les revenus de la Ligue des champions pèsent le plus sur le total des recettes des droits générées entre C1, Ligue 1 et Coupe de France, à hauteur de 72%, contre 51,6% à l’OM et 52,4%, au Stade Rennais.