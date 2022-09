OM, PSG, Stade Rennais, ASM: Les 10 recrues les plus chères de l’été en Ligue 1

Vitinha, le joueur le plus cher de l’été en Ligue 1, dans le sens des arrivées.

Ce jeudi, juste avant minuit, se clôturera le mercato d’été 2022 en Ligue 1, pour les 4 autres grands championnats européens. Pendant cette fenêtre, beaucoup de clubs de l’élite se sont montrés très actifs, à l’image de l’OM qui fait un mercato sans précédent, en vue de bien figurer en Ligue des Champions. Mais aucun néo-marseillais ne figure dans le top 10 car le club phocéen a surtout levé des options d’achat (Guendouzi, Ünder), recruté librement (Alexis Sánchez) ou obtenu des prêts (Nuno Tavares, Bailly). C’est le PSG qui a le plus investi cet été, devant l’OGC Nice, l’AS Monaco et le Stade Rennais. On retrouve logiquement ces formations dans notre classement des 10 recrues les plus chères de cette période de transferts. Mais qui sont-elles?

Quatre recrues du PSG parmi les plus onéreuses, aucune de l’OM

Après la désillusion en C1 la saison passée et l’arrivée de Christophe Galtier à la tête de l’équipe, le PSG s’est montré très actif sur le mercato, à commencer par la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens sont allés chercher des joueurs moins « bling-bling » et plus tournés vers le collectif. En ce sens, le club de la capitale a recruté le Portugais Vitinha pour 41,5 M€ en provenance du FC Porto. Il s’agit de l’arrivée la plus chère de l’été en Ligue 1. D’autres nouveaux parisiens sont parmi les recrues les plus coûteuses de cet été, et ce sont des milieux de terrain. L’Espagnol Fabián Ruiz (26 ans) acheté à Naples pour 23 M€ et Renato Sanches, transféré du LOSC pour 15 M€. Ces joueurs étaient en fin de contrat en juin 2023.

Le Stade Rennais, l’ASM et l’OGC Nice complètent le classement

Cinq clubs de Ligue 1 se partagent les 10 arrivées les plus chères de ce mercato d’été. Grâce à ses belles ventes, le Stade Rennais a recruté les jeunes, Arthur Theate en défense et Arnaud Kalimuendo devant, pour près d’une quarantaine de millions d’euros cumulés, et hors bonus. Dans ce classement figurent également l’attaquant Sofiane Diop (22 ans), qui a quitté l’AS Monaco pour le voisin de l’OGC Nice, contre une indemnité de 22 M€, ainsi que les recrues monégasques Minamino (ex-Liverpool) et Camara (ex-RB Salzburg), tous deux achetés contre 15 millions d’euros. Le mercato en Ligue 1 ferme peu avant minuit, il reste donc un peu de temps aux clubs pour boucler les dernières opérations et certaines sont susceptibles de modifier ce top 10, ci-dessous.

Les 10 recrues les plus chères de l’été en Ligue 1

10. Mattia Viti (OGCN) = 13 M€

9. Mohamed Bayo (LOSC) = 14 M€

8. Takumi Minamino (ASM) = 15 M€

7. Mohamed Camara (ASM) = 15 M€

6. Renato Sanches (PSG) = 15 M€

5. Arthur Theate (SRFC) = 19 M€

4. Arnaud Kalimuendo (SRFC) = 20 M€

3. Sofiane Diop (OGCN) = 22 M€

2. Fabián Ruiz (PSG) = 23 M€

1. Vitinha (PSG) = 41,5 M€