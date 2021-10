OM – PSG : Verdict de ce Classique selon les bookmakers

OM et PSG s’affrontent ce dimanche à l’occasion du premier Classique de la saison.

Il y a un an presque tout pile, l’OM dominait le PSG (1-0), pour la première fois depuis plus d’une décennie. Ce dimanche soir, les deux rivaux se retrouvent sur la pelouse du Vélodrome de Marseille, devant un public attendu nombreux. Le club phocéen peut-il réitérer sa performance, ce dimanche soir à domicile ? Rien n’est moins sûr, chez les bookmakers de France.

Le PSG favori sur le terrain de l’OM, mais le nul est envisagé

Même en déplacement, le Paris SG se présentera en favori sur la pelouse, à l’heure du coup d’envoi. Sur le marché victoire, nul, défaite, le club visiteur s’impose à la cote moyenne de 1,6, le succès de l’OM vaut 5,5et le partage des points, est une alternative entre, à la moyenne de 4,5. Ce nul, dont il est pourtant question, à la lecture du score précis, le plus envisagé des opérateurs du pays ; il paie 7,25 fois la mise et il est en balance avec le succès 2-1 du collectif parisien, à la cote de 7. Ce devrait être l’un ou l’autre de ces résultats.

Messi, Mbappé, Neymar vs Arkadiusz Milik pour les buts

C’est celui que prédisent les opérateurs. Et puisqu’ils annoncent des buts, alors Lionel Messi fait-il figure de premier favori pour pousser le cuir au fond. Une réalisation de sa part paie 1,9 fois la mise, en moyenne. Celui de Kylian Mbappé est coté à 2,05 et Neymar (qui sera de retour), à 2,25. En face, Arkadiusz Milik est la meilleure réponse à donner ; le but de l’international polonais est coté à 3,15. Le Classique OM – PSG se dispute ce dimanche soir, à partir de 20h45.