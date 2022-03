OM : Puma dévoile une collection Football Héritage pour l’OM

La collection Puma Football Héritage pour l’OM et ses supporters.

C’est une collection dédiée aux supporters de l’Olympique de Marseille et plus encore à celles et ceux, nostalgiques des années 90. Car c’est de la fin du siècle dernier qu’elle puise son inspiration, ainsi que le raconte Puma, à la production. L’équipementier de l’OM l’intitule Football Héritage et elle est aux couleurs du club phocéen.

Une collection inspirée des années 90 pour l’OM

L’héritage, Puma le traduit ici par la mention « King », qui est le modèle de chaussures de football le plus iconique de la marque, porté par des générations de joueurs d’exception, de Pelé à Maradona qui l’a surtout popularisé, en passant par Cruyff et aujourd’hui Neymar. L’héritage, encore, se manifeste par la reprise du vieux logo de l’Olympique de Marseille.

Héritage et ancrage phocéen derrière le travail de Puma

Le tout donne un ensemble de plusieurs pièces (maillot, tee-shirt, survêtement…), de tendance rétro. Pour sa promotion, Puma a convié des supporters de plusieurs générations de l’OM, à se réunir autour de la marque.