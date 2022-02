OM : Puma dévoile une nouvelle gamme pré-match pour les Marseillais

Les joueurs de l’OM ont de nouveaux équipements pour leurs échauffements précédents les rencontres.

Au jour pour l’OM d’affronter l’OGC Nice, en quart de finale de la Coupe de France, l’équipementier Puma dévoile, pour le collectif de Jorge Sampaoli, une nouvelle gamme training ; comprendre les tenues que porteront les joueurs à tous les échauffements à venir, précédents les rencontres à disputer à l’Orange Vélodrome, comme à l’extérieur.

Les nouvelles tenues pré-match de Puma pour l'OM en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 5

Au jour d’affronter Nice, Puma sort une nouvelle gamme pré-match pour l’OM

Cette nouvelle collection fait écho aux trois maillots officiels, produits pour l’Olympique de Marseille, cette saison. A savoir que l’on retrouve, les cinq bandes de la tenue domicile, le design graphique des tuniques extérieures et l’inscription « Marseille » visible en gros, sur le third. « Une manière de prolonger l’histoire des différentes tenues proposées depuis le début de la saison 2021-2022 », précise la marque dans son annonce.

Des tenues sur fond de bleu et de blanc, produites en polyester recyclé

Ces nouvelles tenues pré-match sont en polyester recyclé, sur un fond de couleur de bleu et de blanc, la gamme comprend hauts et bas de survêtement, un haut zippé et deux maillots distinctifs. L’ensemble est dès à présent disponible en points de vente de l’OM et de certains revendeurs.