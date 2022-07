OM : Puma lance une collection de maillots bigarrés OM Africa

Puma lance une collection OM Africa très colorée.

Dans le cadre du projet OM Africa, Puma et l’Olympique de Marseille ont dévoilé, le 20 juillet, une collection aux couleurs des pays africains. Composée de trois maillots, elle célèbre les liens profonds qui unissent l’OM avec le continent, dont beaucoup de joueurs historiques du club sont originaires. Avec cette nouvelle capsule, les Phocéens souhaitent rendre hommage à l’Afrique, à sa richesse culturelle et ainsi, fédérer les supporters derrière le club.

L’OM dévoile sa nouvelle collection « OM Africa »

Sur des bases noires, les nouveaux maillots de la collection « OM Africa » reprennent les trois couleurs du mouvement panafricain, à savoir le rouge, le vert et le jaune. Le bleu ciel emblématique de l’OM, est également présent. Quant aux designs, ils font référence à la faune et aux imprimés traditionnels africains. On retrouve sur la manche gauche, le badge officiel du label, « OM Africa ». Cette collection 2022 s’accompagne d’une gamme lifestyle, comprenant un ensemble de survêtement, une casquette et un bob. Le code couleur suit celui des maillots.

La nouvelle collection déjà disponible sur le store de l’OM

Les trois tuniques collectors, l’ensemble de survêtement et les accessoires sont disponibles depuis le 20 juillet sur le store officiel de l’Olympique de Marseille, ainsi que chez certains revendeurs. De quoi ravir les fans de l’OM.