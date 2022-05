OM : Puma recrute un espoir de l’Olympique de Marseille

Rayan Hassad est un nouveau joueur de l’équipementier Puma.

Un joueur de l’Olympique de Marseille en plus, dans le pool des footballeurs sous contrat avec l’équipementier sportif, Puma. Un de plus, car la marque allemande, depuis qu’elle habille le club phocéen, en a recruté plusieurs, des membres du collectif de l’équipe première (Payet, Mandanda, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car…). Il est cette fois plutôt question d’un jeune joueur, Rayan Hassad, pas encore majeur.

Un joueur de l’OM en plus rejoint l’équipementier Puma

Né en 2005, il fait ses classes entre les murs de la formation de l’OM. Le jeune homme, attaquant de formation, a annoncé son partenariat sur les réseaux sociaux. Il le doit au truchement de son agence sportive, By and For, avec une explication plus précise que sa seule présence au club phare de la ville de Marseille, pour justifier de cet accord. Rayan Hassad a en effet pour conseil, l’agence de représentation d’athlètes créée par la soeur d’Antoine Griezmann.

Rayan Hassad a la famille Griezmann pour le représenter

Or, l’attaquant champion du monde français est un ambassadeur premium et ancien de la marque Puma. Voilà pour la logique des connexions. Sur le fond, ça ne devrait pas changer grand-chose à l’intéressé, puisqu’il évoluait déjà depuis longtemps, avec des chaussures de son nouveau partenaire, aux pieds.