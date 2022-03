OM : Puma sort un maillot produit à partir d’autres maillots recyclés

Des maillots produits sur d’autres maillots, c’est le concept que développe Puma.

Les équipementiers du sport, portés par les dominants, Nike et adidas principalement, placent de plus en plus et majoritairement, la question de l’écologie et d’un bilan carbone réduit à son maximum, sur les chaînes de production. Depuis quelques années, les tenues des sportifs se fabriquent sur la base de plastiques recyclés. Puma va encore plus loin avec sa nouvelle série, pour quatre de ses partenaires du foot, dont l’OM, avec un maillot conçu sur la base d’autres tuniques.

Un maillot conçu à partir d’anciennes pièces pour l’OM et 3 autres clubs partenaires

La marque allemande appelle cela RE:JERSEY, un processus jusqu’alors rendu compliqué, sinon impossible, par les composantes additionnelles : badges, logo et autres broderies. Chaque pièce est chimiquement décomposée, les couleurs sont filtrées, et les matériaux qui en sont tirés sont ensuite chimiquement réassemblés, pour créer le fil de la nouvelle tunique. Chacun de ces maillots nouveaux, est produit sur la base de 75% d’anciens recyclés et 25% de plastiques recyclés des océans.

Des tuniques pour les échauffements précédents les matchs de la fin de la saison

Le rendu final de cette première collection pour le football est esthétiquement simple ; en blanc teinté de bleu et du noir du sponsor, pour celle qui concerne l’Olympique de Marseille. Ce maillots servira aux échauffements avant les rencontres. Ils seront portés en fin de saison, sur les mois d’avril et de mai, en commençant par le 23 avril, pour Manchester City, avant son match contre Watford.