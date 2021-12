OM : Que vaut Amine Harit (Schalke 04) sur ce mercato ?

Il n’y a pas d’option d’achat dans le prêt d’Amine Harit, du club de Schalke 04 à celui de l’OM.

Il a officiellement rejoint l’OM, deux jours après la cloture du marché des transferts de l’été. Après avoir rompu à la classique visite médicale, Amine Harit s’est engagé un an, sous la forme d’un prêt depuis Schalke 04. Après des débuts intéressants, il a perdu sa place et ne joue plus qu’épisodiquement aux ordres de Jorge Sampaoli.

Amine Harit prêté à l’OM sans option d’achat

Si la liste des joueurs en prêt est plutôt longue, cette saison à Marseille, le polyvalent joueur offensif n’appartient pas à ceux qui ont une option d’achat dans le contrat. La dixième recrue de l’été phocéen devra cravacher, sur la deuxième moitié de la saison, pour rester marseillais, passé le premier jour du mois de juillet.

Une valorisation qui diffère sur ce mercato

Sur le mercato, sa valorisation est estimée à 10 millions d’euros, par Transfermarkt, mais presque moitié moins (entre 4 et 7 millions), pour l’Observatoire du football. Amine Harit a un contrat jusqu’en 2024 avec le club de Schalke 04, qu’il pourrait définitivement quitter l’été prochain, si les Knappen échouent à retrouver l’élite de la Bundesliga. Pour rendre le recrutement de l’international marocain possible, RMC croit savoir qu’il a baissé son salaire, car l’Olympique de Marseille est sous le contrôle de la DNCG, pour sa masse salariale et les indemnités de transferts.