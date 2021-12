OM : Que vaut Anthony Martial sur ce mercato ?

Anthony Martial à l’OM ? Une rumeur qui paraît compliquée à rendre vraie.

Ainsi donc les bookmakers avaient-ils peut-être senti le coup venir, quand ils plaçaient l’OM, comme un deuxième favori après Séville, pour recruter Anthony Martial, cet hiver. Car depuis hier lundi, le journal Marca évoque l’hypothèse, en prenant pour base un échange Martial / Kamara pour la deuxième moitié de la saison. Après quoi, le premier reviendra à Manchester United et le second y restera, en s’engageant libre contractuellement.

Un échange Manchester United/OM pour Martial et Kamara ?

L’Olympique de Marseille aurait-il d’une autre manière, la possibilité de recruter l’attaquant international français ? Nullement. Car Martial est un joueur trop couteux, pour un club sous surveillance de la DNCG, et pour les dépenses en indemnités et sur la masse salariale. Nous reviendrons sur la deuxième un peu plus tard. Déjà la valorisation du natif de Massy, en région parisienne, dépasse tout ce que l’Olympique de Marseille a pu recruter de plus cher dans son histoire.

Plus cher en indemnité et en salaire que n’importe quel Marseillais dans l’histoire

Au plus modeste, Transfermarkt l’estime à 32 millions d’euros, douze de plus pour KPMG (44 M€) et de 50 à 70 millions d’euros, donnés par l’Observatoire du football. Rappelons que Manchester United a payé 60 millions d’euros son recrutement depuis Monaco, en 2015. Prolongé en 2019 jusqu’en 2024, il reste deux ans et demi à rendre au joueur, ou à compenser, à Manchester United. Depuis surtout, Anthony Martial a été augmenté, à plus de 1,2 millions d’euros brut mensuels. Il n’y en France, que le PSG qui puisse assumer de tels émoluments. Pour rendre l’opération possible, il faudrait que Manchester United prenne à sa charge, au moins la moitié, mais probablement plus, de la part que gagne l’attaquant de 26 ans. A part qu’il est désireux de gagner en temps de jeu, sinon l’opération paraît quand même fort compliquée.