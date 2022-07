OM : Que vaut Chancel Mbemba sur FIFA 22 et Football Manager 2022 ?

Que vaut la recrue de l’OM, Chancel Mbemba ? Le monde du gaming nous éclaire…

Une autre recrue pour l’Olympique de Marseille a été officialisée ce vendredi soir. Chancel Mbemba est le troisième renfort de l’été phocéen, il est défenseur axial et arrive libre, en provenance de Porto, au Portugal. Qui est-il l’international de la République démocratique du Congo ? Ou plutôt que vaut-il sur le rectangle vert ? Ce n’est pas nous qui répondrons à la question, mais pour se faire une idée, tournons-nous plutôt vers le gaming et les analyses de deux plateformes incontournables : FIFA 22 et Football Manager 2022.

La même moyenne sur FIFA 22 que celle de son nouveau club, l’OM

Le premier, une simulation de football, lui donne une note générale de 79. Avec le potentiel de grimper jusqu’à 82. 79, c’est aussi la valorisation moyenne de l’Olympique de Marseille sur le jeu signé EA Sports. Le joueur de 27 ans brille surtout pour sa détente (note de 90), les tacles debout (82) et glissés (80), sa force (80) et son engagement (81). S’il est juste techniquement, il compense par une mentalité de costaud. Chancel Mbemba vaut 20,5 millions d’euros, sur FIFA 22.

Mental, puissance et détente sont les qualités données à Chancel Mbemba

Mais la presque moitié (12,2 M€), sur l’autre titre Football Manager 2022, un jeu qui pousse ceux qui le pratiquent, à se glisser dans le costume de l’entraîneur, pour mener leur propre équipe. Là, le défenseur axial de 27 ans est noté 72 et a le potentiel de gagner un point de plus. Il est surtout primé pour ses compétences mentales, son courage (17/20), son niveau de concentration (16) et son service au collectif (16). Physiquement aussi, sa détente est positivement mise en avant (16), ainsi que sa puissance (15) et plus largement ses compétences physiques naturelles (15/20). Il est par contre peu inspiré sur coups de pied arrêtés, les corners (4) ou les coups francs (4). Mais a priori, ça n’est pas pour cela qu’il a été recruté…