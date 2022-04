OM : Que vaut désormais Pol Lirola sur le mercato ?

Un temps prêté par la Fiorentina, Pol Lirola est définitivement devenu un joueur de l’OM

Après une demi-saison de prêt concluante à l’OM, où il a, tout de même, évolué sous les ordres de deux entraîneurs, Pol Lirola est revenu, cet été, chez les Phocéens, pour un montant avoisinant les 12 millions d’euros. Il s’agit d’un million de plus que la somme dépensée par la Fiorentina, en fin de mercato 2020, pour le recruter définitivement. Le latéral droit n’a connu qu’une seule autre formation de Serie A, Sassuolo, puisqu’il n’a jamais joué de match avec l’équipe professionnelle de la Juventus, qu’il a fréquenté à ses débuts. Il est issu du centre de formation de l’Espanyol Barcelone.

Pol Lirola a signé un contrat de 5 ans avec l’OM

Depuis son arrivée à la Viola, la valeur marchande du défenseur de 24 ans n’a fait que chuter. Il faut dire qu’il sortait d’une saison pleine avec Sassuolo, à deux buts et sept passes décisives, et il n’a pas réussi à confirmer les grandes attentes placées en lui. Son départ pour la Ligue 1 lui a permis de retrouver une influence dans le jeu. A ce jour, il est estimé à 9 M€, par Transfermarkt, et entre 10 et 15 M€, par l’Observatoire du football (CIES). L’été dernier, le numéro 29 a signé un contrat longue durée avec les Olympiens, jusqu’en juin 2026.

Pas d’autre arrière droit de métier dans l’effectif marseillais

Si Pol Lirola se disputait les minutes avec Hiroki Sakai, la saison dernière, en 2021-2022, la situation est différente. L’Espagnol ne possède aucun réel concurrent sur le flanc droit de la défense. Cela pousse Jorge Sampaoli à s’adapter, en y faisant jouer Valentin Rongier, ou en adoptant un système à 3 défenseurs. En termes de résultats, cela ne semble pas impacter l’OM plus que ça, puisqu’ils sont toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions, et qu’un titre européen, en Ligue Europe Conférence, est toujours possible.