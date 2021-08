OM : Que vaut le 11 type de la saison 2021-22 sur le mercato ?

Un peu moins de 130 millions d’euros, la valeur du onze type de l’OM sur le mercato.

Des changements. Et profonds. C’est ce qu’a opéré Pablo Longoria, cet été, pour sa première intersaison à la présidence de l’Olympique de Marseille. Quatre sur onze, c’est presque tout une moitié de l’équipe type qui évolue d’une saison à l’autre. On s’en approche d’autant, en remplaçant Steve Mandanda, par l’Espagnol Pau Lopez, d’ailleurs plus cher sur le mercato, estimé à une douzaine de millions d’euros.

130 M€ la valorisation de ce collectif sur le mercato

Ce collectif type de l’OM est celui que donne le journal L’Equipe, au commencement de cette saison 2021-22. Il vaut, à l’addition des onze joueurs associés, près de 130 millions d’euros. Soit un joueur estimé à 12 millions d’euros, sur ce marché des transferts. Pau Lopez, on l’a dit, est dans cette tranche et dans l’effectif ci-dessous, Pape Gueye au milieu et Luis Henrique à l’aile s’en approchent le plus.

La recrue Gerson pour joueur le plus cher de cet effectif

Deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club, à 25 millions d’euros (après Payet et autant que pour Strootman), le Brésilien Gerson est celui qui justifie de la plus forte valorisation, dans ce onze type. Si le départ de Boubacar Kamara, tel qu’il se dessine, se confirme, Gerson deviendra alors le joueur le plus bankable du collectif que dirige Jorge Sampaoli.

Le onze type, sur le mercato, de l’OM saison 2021-22