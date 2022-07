OM : Quel est le salaire de Nuno Tavares que l’OM aura à sa charge ?

La quête du latéral gauche idoine a trouvé son dénouement, du côté de l’Olympique de Marseille. L’élu s’appelle Nuno Tavares, il appartient au club d’Arsenal, en Premier League, son transfert vers le vice-champion de France de Ligue 1 a été officialisé, ce samedi matin. International portugais espoir de 22 ans, Nuno Tavares arrive en France, sous la forme d’un prêt, d’un an.

Selon le spécialiste italien du mercato, Fabrizio Romano, il n’y a pas d’option d’achat inscrite dans le bail, alors que le joueur est présentement valorisé à près d’une vingtaine de millions d’euros, sur ce marché des transferts. C’est-à-dire au triple de l’investissement des Gunners pour le recruter. Egalement, c’est l’Olympique de Marseille qui aura à sa charge, l’intégralité du coût du salaire de Nuno Tavares, tout le temps de sa pige.

Or, selon la plateforme spécialisée Spotrac, Nuno Tavares approche les 55 000 euros brut mensuels avec le club d’Arsenal, en Premier League. Le jeune homme a paraphé avec les Gunners, un contrat sur quatre ans, jusqu’en 2025, avec une option pour une cinquième saison.

Olympique Marseille have completed paperworks for Nuno Tavares deal with Arsenal 🚨🔵🤝 #AFC #OM

▫️ Nuno will arrive in Marseille on Friday morning;

▫️ Medical tests during the day then he will sign contract;

▫️ Loan move until June 2024, no buy option, OM will cover salary. pic.twitter.com/qBkGIKJqQz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022