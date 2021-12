OM : Qui vend le plus de maillots à son nom à l’OM ?

Dimitri Payet, une valeur sûre, pour les supporters de l’OM qui achètent un maillot floqué.

Du Dimitri Payet, mais pas à même fréquence. Si le meneur de jeu et capitaine de l’OM est partout où nous l’avons constaté, celui que les fans réclament le plus au dos de leur maillot, les volumes diffèrent d’un espace officiel à un autre. Chez les uns, il absorbe « près des deux tiers » des pièces vendues, ailleurs, il est en balance avec l’une des recrues de la saison, le milieu de terrain, Mattéo Guendouzi.

Le maillot de Payet en n°1 à l’OM, Guendouzi stimule aussi les ventes

Dimitri Payet devant Guendouzi, voilà pour les deux incontournables du moment, sur les maillots de l’Olympique de Marseille. Derrière, les places sont plus disputées. Et chacun a sa période faste. Par exemple, Konrad de la Fuente, une jeune découverte pour le public phocéen, a cartonné en début de saison, avant que Cengiz Ünder ne vienne en relai, pour une autre révélation, dans le collectif marseillais.

Les nouveaux, Milik et un Minot pour autres valeurs sûres de la saison

L’attaquant, Arkadiusz Milik et le Minot, Boubacar Kamara complètent avec eux, le top des Marseillais les plus floqués sur les maillots, dans les boutiques officielles du club. On précise, car l’OM écoule beaucoup de pièces chaque année, chez énormément de distributeurs ou partenaires, qu’ils soient en espaces physiques ou digitaux. Le club nous dit ne pas communiquer sur les détails. D’ailleurs, les tendances ne sont pas forcément les mêmes, sur les modèles de maillots achetés. Ainsi, si le domicile est un classique qui ne se dément pas, à l’Orange Vélodrome, le modèle extérieur bleu foncé a bonne cote.

Le maillot domicile domine les ventes, l’extérieur est aussi demandé

« Outre le design très graphique de ce maillot, c’est la campagne de communication mise en place autour qui est intéressante avec huit jeunes originaires du quartier de Frais Vallon et supporters de l’OM qui ont été sélectionnés par l’OM Fondation pour concevoir la campagne de lancement », nous indique Puma, à son sujet. Cette saison 2021-2022, l’équipementier a dévoilé plusieurs tuniques ; les classiques, domicile, extérieur et third et d’autres, dédiées aux supporters ou à l’esport.

