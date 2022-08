OM: Quel numéro de maillot pour Alexis Sanchez à l’OM ?

Quel numéro choisira Alexis Sanchez à l’OM, sachant qu’il sera probablement le plus floqué sur les maillots des supporters phocéens.

Alexis Sanchez arrive. Atterrissage prévu ce mardi aux environs de 20h50, celui de l’attaquant international chilien à l’OM, ainsi que confirmé par le directeur de la communication du club, sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu’il reste encore des formalités à signer et une visite médicale à passer, avant que l’opération ne se finalise, mais puisque les choses semblent bien avancées, posons-nous alors la question du numéro que choisira le joueur, au dos de son maillot.

Son numéro 7 fétiche est déjà pris à l’OM

Parce que les possibilités sont minces. Pour lui s’entend, qui ne jure surtout, que pour le numéro 7. C’est celui qu’il a le plus souvent porté en carrière, en sélection du Chili, à Manchester United, Arsenal ou l’Inter Milan. Seulement c’est le chiffre dont vient d’hériter le latéral ou piston droit, Jonathan Clauss, autre recrue de l’été. A Barcelone sinon, où Alexis Sanchez s’est révélé sur la grande scène européenne, il avait le 9 sur la tunique. Sauf qu’à l’OM, il est celui d’Arkadiusz Milik.

9, 10, 11 ou 17, Alexis Sanchez devra se passer de ses préférences

Alors peut-être le 11, qu’il avait à l’Udinese et pour sa première saison intériste ? Las, il appartient à Luis Suarez. Et le 10 porté épisodiquement sous le maillot du Chili ? C’est Dimitri Payet qui l’a. Reste alors, la solution de monter dans les 7. Comprendre que, comme il l’a fait à Arsenal, le temps que son chiffre fétiche se libère, il pourrait choisir le 17. Ou, à l’Olympique de Marseille, le 37 et ses suivants, car le 17 est sur les épaules de Cengiz Ünder et le 27 sur celles de Jordan Veretout. A moins qu’il ne se reporte sur le 21, qui lui rappellera alors ses plus jeunes années, quand il évoluait sous le maillot de River Plate.

Le verdict sera vite connu, il est loin d’être anodin car Alexis Sanchez devrait, selon toute logique, accélérer les ventes de maillots de l’Olympique de Marseille, rien que sur son prestigieux CV.