OM : Qui pourrait signer à l’OM cet été selon les bookmakers ?

L’été pourrait être chaud en Provence, sur le front du mercato.

L’été sera sans contrainte pour recruter, à l’Olympique de Marseille. Sans contrainte, juridique, après le jugement rendu par le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans l’affaire du transfert du milieu de terrain, Pape Gueye. Mais pas financière, tel que le suppose notamment l’avis rendu par la DNCG, ce mardi, après le passage de la direction du club : « Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG ».

L’OM sans contrainte juridique mais pas financière pour recruter

Dans ce contexte et alors que l’OM va retrouver la Ligue des champions, la saison prochaine, qui seront les joueurs recrutés, pour renforcer le collectif de Jorge Sampaoli ? Nul ne le sait encore, pas même les bookmakers du Royaume-Uni qui avancent néanmoins, quelques pistes. Etant toutefois entendu, que seuls les opérateurs britanniques autorisent les mises sur le marché des transferts, les noms proposés sont de fait plutôt liés au marché anglais.

Lacazette la piste la plus chaude, Morelos la plus récurrente

Tel que nous l’avons repéré, l’Olympique de Marseille est cité sur au moins sept transferts possibles. Avec des cotes de « faisabilité », plus ou moins lointaines, sans que jamais, le club ne soit le premier favori. Par exemple, sur la piste qui mène à Alexandre Lacazette, où la cote est à 7,5 contre un, signe que l’OM est outsider. Mais aux dernières nouvelles, le Gunners devrait revenir à Lyon, d’ailleurs favori chez les bookmakers à 1,5 contre un. Lacazette est une cible qui s’efface, mais il en est une, un peu mieux cotée, qui concerne un attaquant sud-américain, au riche palmarès et un ami proche dans la vie, d’un certain Lionel Messi. Et non, ce n’est pas de Dybala dont on vous parle, l’OM n’est même pas un club cité, pour lui. Découvrez-le en images et détails, dans le diaporama ci-dessus.