OM : Qui sont les membres du conseil de surveillance de l’OM

Le conseil de surveillance veille au bon fonctionnement de l’opérationnel, à l’Olympique de Marseille.

Frank McCourt l’évoquait au mois de mars, dans les colonnes de La Provence : « Je ne pense pas que vous ayez beaucoup entendu parler du conseil de surveillance depuis que je suis arrivé, en octobre 2016. » Si le patron déclarait de l’OM cela, c’est parce qu’à l’époque, Jacques-Henri Eyraud, président démissionnaire du club phocéen, venait d’intégrer ce fameux conseil.

Eyraud, de la présidence de l’opérationnel à la vice présidence du CS

Il est aujourd’hui le vice-président du conseil de surveillance (CS), que dirige la patron américain du club, en personne. Le CS veille au bon fonctionnement de la gouvernance opérationnelle sur le terrain, ou plus directement sur les travaux de Pablo Longoria, à la présidence depuis ce printemps. « Je ne pense pas que vous ayez beaucoup entendu parler du conseil de surveillance depuis que je suis arrivé, en octobre 2016. Ils ont certaines responsabilités, mais aucune dans le management opérationnel du club. Le conseil de surveillance n’a aucun pouvoir légal sur le management du club », ajoutait McCourt à ce sujet, aux questions de La Provence.

Cinq hommes composent le conseil de surveillance de l’OM

Ce conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille compte 5 membres, depuis la refonte opérée, dans le courant du mois d’avril. Frank McCourt est à la présidence, Eyraud le seconde, et pour les accompagner, Barry Cohen, un proche du patron (anciennement vice-président avant l’arrivée d’Eyraud), Olivier de Vilmorin, avocat du cabinet Sullivan & Cromwell derrière la vente du club, en 2016 et Jeffrey Ingram, directeur général d’Eric Soccer, la holding qui contrôle l’Olympique de Marseille. Les cabinets Ernst & Young et TGS France, sont chargés de veiller à la tenue des comptes.