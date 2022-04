OM, RC Lens, ASM… Une 5e journée à plus de 200 000 supporters dans les stades

Les supporters du RC Lens se sont déplacés nombreux à Bollaert, pour la réception de l’OGC Nice.

Cette 31e journée de championnat avait tout l’air d’un week-end décisif, avec plusieurs affiches intéressantes. La course à l’Europe continue de faire rage, avec notamment l’OM qui accueillait le MHSC, l’OGC Nice qui se déplaçait chez le RCL, ou encore l’ASM qui recevait l’ESTAC. Des rencontres qui se sont avérées explosives, puisqu’un total de 38 buts a été inscrit. Un plaisir pour les 200 655 supporters présents dans les écrins des clubs de Ligue 1. Pour la 5e fois d’affilée, l’affluence dépasse les 200 000.

L’OM et le RC Lens au top des affluences de ce week-end

Les Olympiens, pas si sereins, devant leur public cette saison, affrontaient Montpellier. Dans un match dominé, les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés sur le score de 2-0, devant plus de 50 000 spectateurs. Les Marseillais ne sont toujours pas descendus en dessous de cette barre cette saison, en excluant les matchs sous jauge. Au classement, ils peuvent remercier le RC Lens, qui a battu un de leurs concurrents directs à la 2e place. Les Sang et Or, devant 36 668 supporters, ont remporté un duel sous tension contre Nice (3-0). S’il ne s’agit pas de l’affluence record de l’exercice 2021-2022 pour les Lensois, cela s’en approche fortement, puisque l’écart entre cette rencontre et celle contre Paris, pour le compte de la 17e journée, est de 19 personnes.

L’ASM, pire performance en L1, record pour Clermont face au PSG

Si le nombre cumulé est globalement à la baisse par rapport aux journées précédentes, c’est en partie dû au fait que 6 des 10 plus petites affluences du championnat recevaient ce week-end. Malgré cela, pour la 19e fois cette saison, le nombre de supporters moyen dans les tribunes des stades français a dépassé la barre des 20 000. Si l’ASM n’a pas réussi a enregistré une affluence supérieure à 5 000, Clermont, dans son match face au leader de Ligue 1, a effectué son nouveau record de la saison, avec 12 264 spectateurs au stade Gabriel Montpied.

Les affluences de cette 31e journée de Ligue 1

Marseille – Montpellier = 51 131

Lens – Nice = 36 668

Strasbourg – Lyon = 26 073

Bordeaux – Metz = 21 652

Lorient – Saint-Etienne = 15 407

Brest – Nantes = 13 145

Clermont – Paris = 12 264

Reims – Rennes = 10 243

Angers – Lille = 9 286

Monaco – Troyes = 4 786

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 794 795 16 49 675 Paris 607 064 15 40 471 Lille 498 984 15 33 266