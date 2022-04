OM, RCSA, FCGB… Les recrues pour la saison 2022-23 déjà bouclées en Ligue 1

Comme l’OM avec Mattéo Guendouzi, des clubs de Ligue 1 ont déjà levé des options d’achats.

La saison de Ligue 1 n’est même pas encore finie, et certains clubs se sont montrés déjà très actifs sur le marché des transferts à venir. Si le PSG a prévu de procéder à un grand nettoyage cet été, il n’a toujours pas officiellement commencé. En revanche, l’OM est l’équipe qui s’est montrée la plus agressive, à un peu plus de deux mois de l’ouverture du mercato. Avant l’officialisation des premières opérations payantes (comme Jimmy Cabot, sur le point de rejoindre Lens depuis Angers), faisons un point sur les recrues déjà bouclées de l’exercice 2022-2023.

Déjà plus de 30 millions d’euros d’investissement pour l’OM

Les Phocéens ont déjà pris les devants concernant l’avenir de trois titulaires importants de l’équipe marseillaise. Il s’agit de trois options d’achat. Si Mattéo Guendouzi quitte définitivement la Premier League (Arsenal), Pau Lopez et Arkadiusz Milik disent au revoir au championnat italien, et seront désormais des joueurs du collectif blanc et bleu à part entière. 32 millions d’euros vont être déboursés pour conserver ces éléments. L’Olympique de Marseille est l’une des trois formations à payer une indemnité de transfert pour le moment.

Deux autres clubs de Ligue 1 vont sortir le chéquier

Outre l’OM, le Stade de Reims, ainsi que le Racing Strasbourg vont lever des options d’achat en début juillet prochain. Si les Rouge et Blanc vont conserver le défenseur de l’Inter Milan Andreaw Gravillon, pour une indemnité de 3,5 millions d’euros, le Racing va s’acquitter d’un montant de 3 millions d’euros, pour garder Jean-Eudes Aholou, milieu prêté par l’ASM. Le MHSC, le FCGB, ainsi que le SCO Angers sont les trois autres équipes à avoir l’assurance de renforts (agents libres), pour l’ouverture du marché des transferts.

Olympique de Marseille :

Pau Lopez, de l’AS Rome = 12 M€

Mattéo Guendouzi, d’Arsenal = 11 M€

Arkadiusz Milik, de Naples = 9 M€

Stade de Reims :

Andreaw Gravillon, de l’Inter Milan = 3,5 M€

RC Strasbourg :

Jean-Eudes Aholou, de Monaco = 3 M€

Montpellier HSC :

Théo Sainte-Luce, de Nimes = libre

Girondins de Bordeaux :

Rafal Straczek, de Stal Mielec = libre

SCO Angers :

Yahia Fofana, du Havre = libre

Amine Salama, de Dunkerque = libre