OM record, les affluences de la 35 journée de Ligue 1

Avec près de 65 000 supporters en tribunes, c’était un soir de gala au stade Vélodrome. Las, les supporters de l’OM n’ont pas eu le résultat escompté face à l’OL.

Ce week-end se déroulait la 35e journée de Ligue 1. La fin de saison approche, et les points valent de plus en plus chers. Les équipes l’ont bien compris, tout comme les supporters. Ces derniers continuent de venir soutenir leur club favori en masse. Pour la 9e fois consécutive, et la 23e fois depuis le début du championnat, les affluences ont dépassé la barre des 200 000 spectateurs en tribunes (222 872). De l’OM au RCL, en passant par le FCGB, de grosses écuries recevaient dans leur antre, et espéraient entamer le dernier mois de compétition de la meilleure des manières.

Record d’affluence pour le RCL, le choc OM-OL au top

L’Olympico était l’un des duels phares de ce week-end de football français. Avec 64 784 spectateurs recensés au Vélodrome, l’antre marseillaise n’a comptabilisé une performance supérieure à ce nombre qu’une seule fois cette saison, lors du Clasico (65 121). C’est dans un stade quasi-plein que Marseille s’est incliné face à son rival lyonnais (0-3). Record d’affluence du côté de Bollaert, où plus de 36 000 personnes étaient dans les gradins. Cela n’a pas permis aux Lensois de disposer du FC Nantes (2-2). Le RCSA a réussi à arracher le match nul face au PSG (3-3), devant plus de 26 000 supporters. C’est la 4e fois qu’il dépasse ce nombre.

Le FCGB sombre à la maison, désillusion pour le LOSC

Les clubs à domicile n’étaient pas à la fête ce week-end, au grand dam des Girondins de Bordeaux. Ces derniers se sont fait battre à plat de couture par l’OGCN, sur le score de 3-0, devant 23 552 spectateurs. Les hommes de David Guion se rapprochent dangereusement d’une descente en Ligue 2. Mauvaise opération également du côté de Lille. Les Dogues, en difficulté depuis le début de saison, ont vécu un dimanche noir face à une formation de l’ESTAC valeureuse. Avec plus de 10 000 supporters en tribunes pour la 5e fois cet exercice, Troyes a réussi à se débarrasser des Nordistes sur le score de 3-0. Trois points cruciaux pour rester en Ligue 1 en 2022-2023.

Les affluences de la 35e journée de Ligue 1

Marseille – Lyon = 64 784

Lens – Nantes = 36 727

Rennes – Saint-Etienne = 27 390

Strasbourg – Paris = 26 052

Bordeaux – Nice = 23 552

Lorient – Reims = 12 216

Brest – Clermont = 10 592

Troyes – Lille = 10 497

Montpellier – Metz = 10 446

Monaco – Angers = 4 616

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 915 479 18 50 860 Paris 700 064 17 41 180 Lille 577 364 17 33 963