OM: Salaire, bonus, contrat, ce que va signer Alexis Sanchez

Arrivée de rock-star pour Alexis Sanchez, à Marseille.

Ce sera officiel dans la journée, mais Alexis Sanchez jouera bien à l’OM, cette saison. Alors que le Chilien a résilié son contrat avec l’Inter, ce lundi, l’attaquant de 33 ans est arrivé à Marseille et devrait passer sa visite médicale ce mercredi. Le club olympien dispose déjà d’un accord de principe avec l’ancien d’Arsenal et sa signature est donc imminente. L’occasion de se pencher sur les détails de son contrat et de son futur salaire, l’élément charnière de cette opération.

Un contrat d’au moins une saison à l’OM pour Sanchez

Le président Pablo Longoria est en passe de finaliser un dossier qui s’est transformé en feuilleton de l’été, sur la Canebière. Selon le journal L’Équipe, la star chilienne (146 sélections) va s’engager à l’OM pour au moins une saison, avec une autre en option. Pour ce qui est de son salaire, Alexis Sanchez a consenti des efforts (il touchait 7 M€ net par an en Italie) et devrait percevoir un salaire de 4 millions d’euros bruts à Marseille, hors bonus individuels et collectifs. Une baisse de ses émoluments était nécessaire pour réaliser cette opération. L’ancien buteur de l’Inter, arrivant libre, devrait aussi toucher une prime à la signature, dont le montant n’a pas filtré.

Le numéro 70 pour le Chilien

En débarquant à l’aéroport de Marseille mardi soir, Sanchez a pu se rendre compte de la ferveur des supporters de l’OM, qui étaient plus d’un millier pour le recevoir et prendre des photos, dans une ambiance survoltée. L’attaquant chilien portait d’ailleurs un maillot de son futur club, floqué Alexis, avec le numéro 70 qui sera le sien pour la saison 2022-2023. Le recrutement d’un joueur de ce calibre va donner un boost certain sur les ventes de maillots de l’OM, car le CV de l’ex-joueur du Barça n’est plus à présenter.