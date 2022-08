OM : Salaire, contrat, ce qu’Alexis Sanchez signerait avec l’OM

Alexis Sanchez regardera-t-il avec autant d’intérêt le maillot de l’OM ?

Un nom ronflant se rapproche de la Canebière. Pour jouer la Ligue des champions, c’est un supplément d’expérience remarquable que la présence d’Alexis Sanchez, attaquant de 33 ans, dans les rangs de l’OM, si la rumeur, chaque jour un peu plus épaisse, se confirme. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport évoque le sujet, en s’appuyant sur la presse chilienne.

Alexis Sanchez signerait deux ans avec l’OM

Est évoqué un accord « proche », entre l’Inter Milan à qui appartient l’attaquant chilien et l’Olympique de Marseille, sur le coût de l’indemnité. A moins que le joueur ne soit finalement libéré, de sa dernière année contractuelle. A Alexis Sanchez, le club phocéen proposerait un contrat de deux saisons, avec un salaire donné à 3 millions d’euros par an, sans que l’on ne sache ici, c’est c’est en brut ou en net. Il n’est pas non plus précisé les primes, à la signature ou de performance, pour compenser la baisse de son salaire, qu’il aurait accepté pour rejoindre Marseille.

Un CV long et de l’expérience pour la Ligue des champions

A l’Inter Milan, Alexis Sanchez est en effet le deuxième joueur le mieux payé de son collectif, à 7 M€ net par an, derrière le revenant Romelu Lukaku, à 8,5 millions la saison. La Gazzetta dello Sport souligne que l’OM est le seul club auquel Alexis Sanchez n’a pas fermé la porte, après avoir opposé des refus de jouer en Turquie, au Qatar, en Espagne, au brésil ou chez lui, au Chili. Le fait que le club d’Igor Tudor dispute la C1 y est sûrement pour beaucoup et justifie probablement les efforts consentis par celui qui compte aussi à son CV, le Barça, Manchester United et Arsenal. Rien que ça.