OM : Salaire, contrat, ce qu’aurait signé Guendouzi avec l’OM

Mattéo Guendouzi jouera cette saison, sous le maillot de l’OM.

Mattéo Guendouzi est officiellement un joueur de l’OM. Pour un an, et plus si affinités. Le milieu de terrain récupérateur rejoint le club des Bouches du Rhône, en prêt d’une saison, depuis le club d’Arsenal, à qui le jeune homme appartient. Il y a, dans l’opération, une option d’achat tel que l’indique l’Olympique de Marseille, dans son communiqué.

Un prêt d’un an plus option d’achat avec l’OM

Elle serait de 10 millions, selon les indiscrétions d’Italie. A terme, Mattéo Guendouzi devrait s’engager jusqu’en 2025, avec la formation que coache Jorge Sampaoli. Et en même temps, le salaire du joueur de 22 ans, augmenterait, à plus ou moins 400 000 euros brut mensuels, au double de ce qu’il gagne présentement avec les Gunners, qui l’ont sous contrat jusqu’en 2023.

Mattéo Guendouzi estimé à 20 millions sur le mercato

Le natif de Poissy, appelé deux fois par Deschamps, en équipe de France A (sans toutefois jouer), a disputé la saison dernière, en prêt avec le Hertha Berlin. Lancé par Lorient, dans le professionnalisme, il a signé avec son club de Londres, en 2018. Mattéo Guendouzi est valorisé à 20 millions d’euros sur le mercato, par la plateforme Transfermarkt.