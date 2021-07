OM : Salaire, contrat, ce que Cengiz Ünder a signé avec l’OM

Une arrivée de plus officialisée ce dimanche après-midi, par l’Olympique de Marseille. Après le milieu brésilien Gerson et l’ailier américain, Konrad De La Fuente et la levée de l’option sur Leonardo Balerdi, vient de s’engager un autre ailier, qu’est le Turc Cengiz Ünder. Gaucher de 23 ans, il arrive du club de l’AS Rome, en Italie.

Recruté par l’OM, sous la forme d’un prêt d’un an, assorti d’une option d’achat. Selon les indiscrétions italiennes, elle sera de 10 millions d’euros (RMC l’annonce à 8 millions), et un demi-million d’euros seront payés à la Roma, pour indemnisation à la saison du prêt. Cengiz Ünder devrait parapher à terme un contrat jusqu’en 2025, qui lui serait payé 3 millions d’euros net par an.

#Under will land in Marseille in the next hours. He will sign with #OM a contract until 2025 (€3M/year). He arrives from #ASRoma on loan with option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. Scheduled the official announcement. #transfers #TeamOM https://t.co/XqQfNgf0KZ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2021