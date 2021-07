OM : Salaire, contrat, ce que Cengiz Ünder devrait signer avec l’OM

Un joueur de la Roma dans le sillage d’un autre ? C’est ce qu’affirme le bien informé, Fabrizio Romano, à propos de l’Olympique de Marseille. Et de l’intérêt du club, pour deux joueurs du club de la Louve : Pau Lopez et depuis quelques heures avec insistance, Cengiz Ünder. Ce dernier est un joueur offensif, ailier de préférence.

International turc présent à l’Euro, Cengiz Ünder a 23 ans, et il est sous contrat avec l’AS Rome, depuis 2017. Prolongé dans le courant de l’été 2019, il a effectué toute la saison dernière en prêt, sous le maillot de Leicester. De prêt justement, il serait aussi question ici pour un an, avec l’Olympique de Marseille ; le journaliste de Sky Sport évoquant une option d’achat à 12 millions d’euros, à la clé.

Olympique Marseille are at final negotiations stages with AS Roma to sign Pau López [loan + buy option €15m] and Cengiz Ünder [loan + buy option €12m], confirmed. ⏳🔵 #OM

Personal terms already agreed. OM are still working also for Mattéo Guendouzi and Pol Lirola. https://t.co/gowSxTl38C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2021