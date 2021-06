OM : Salaire, contrat, ce que devrait signer Pau Lopez avec l’OM

L’OM aurait trouvé un gardien pour se renforcer.

Un gardien arrive à l’OM, pour épauler, sinon concurrencer, Steve Mandanda. Il s’appelle Pau Lopez et selon la presse italienne, son arrivée dans les Bouches du Rhône est prochaine. Portier espagnol, international à deux reprises, Pau Lopez est sous contrat avec l’AS Rome qui le céderait au club marseillais, sous la forme d’un prêt payant.

Pau Lopez serait en approche en prêt à l’OM

De l’autre côté des Alpes, il est question d’une indemnité au demi-million d’euros, et d’une option d’achat non obligatoire. L’Olympique de Marseille obtiendrait alors le renfort du gardien âgé de 26 ans pour la totalité de l’exercice 2021-22. Et possiblement plus, si affinités. En sus, le club phocéen aurait assumé le salaire de Pau Lopez, le temps de sa pige en Ligue 1.

Un salaire à la charge des Marseillais pendant sa pige

A la Roma, le joueur approche les 325 000 euros brut mensuels, sans les variables. Il est à ce titre au pied du podium des joueurs les mieux payés au club de la Louve, et il en sera également proche sinon dessus, en rejoignant le collectif de l’Olympique de Marseille.