OM : Salaire, contrat, ce que les Tigres proposeraient à Thauvin

En fin de contrat avec l’OM le 31 juin prochain, Florian Thauvin serait plus que jamais sur le départ. Le joueur français, malgré de nombreuses sollicitations de la part des Phocéens, mais surtout d’autres clubs européens, comme le Séville FC ou Leicester, selon le journaliste Nicolo Schira, serait très proche de rejoindre son compatriote et ex-coéquipier André-Pierre Gignac chez les Tigres de Monterrey.

Pour cette saison 2020-21, le natif d’Orléans reçoit 4,92 millions d’euros brut, hors-bonus. Avec ce salaire, il est donc à l’heure actuelle le joueur le mieux payé de l’effectif marseillais, en l’absence de Strootman, en prêt au Genoa. La signature de l’ancien bastiais, qui est actuellement côté à 28 millions d’euros, sur le marché, selon Transfermarkt, serait un réel gros coup pour les Tigres si ces derniers parvenaient à le signer librement cet été.

#Tigres are pushing to sign Florian #Thauvin this summer as a free agent. Offered 5-years contract for the #OlympiqueMarseille winger. #transfers #OM https://t.co/KElw4Uv66B

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 6, 2021