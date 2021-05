OM : Salaire, contrat, ce que l’OM proposerait à Gerson pour le recruter

Retour en Europe, vers Marseille, pour le milieu brésilien Gerson ?

Un renfort brésilien pour l’OM, peut-être même la première signature d’importance, dans le mercato du club phocéen ? Il s’appelle Gerson, il est milieu de terrain axial, il a 24 ans et joue pour le club de Flamengo. Pour le recruter, Pablo Longoria, le patron de l’entité marseillaise et le club du Flamengo négocierait à hauteur, selon le chiffre donné par L’Equipe, d’une trentaine de millions d’euros.

L’OM et Gerson discutent transfert

Et même peut-être un peu plus, aux dernières tendances. Ça rapprocherait Gerson des joueurs les plus chers de l’histoire de l’Olympique de Marseille ; Kevin Strootman pour 25 millions et Dimitri Payet à 29,5 millions d’euros, en 2016. A Gerson, les Phocéens proposeraient un contrat longue durée, sur les cinq prochaines saisons. Et au joueur, un salaire proche de 4 millions d’euros brut la saison, indépendamment des bonus à la performance, ou d’une prime à la signature. L’équivalent d’un top joueur du vestiaire.

Un contrat long et un salaire revalorisé

Gerson a déjà joué sur le continent européen, à la Roma puis en prêt à la Fiorentina. Mais l’expérience s’est soldée pour lui, par un échec. Depuis son retour au Brésil, il s’est refait la cerise. Le joueur et son entourage apprécieraient la présence de l’Argentin, Jorge Sampaoli, sur le banc marseillais.