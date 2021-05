OM : Salaire, contrat, ce que l’OM proposerait à Mattéo Guendouzi

L’OM et Mattéo Guendouzi seraient ok sur un contrat de quatre ans.

Les discussions avancent, selon L’Equipe ce dimanche, et d’autres médias en Europe, l’Olympique de Marseille et l’entourage de Mattéo Guendouzi ont rejoint leurs positions. Pour que le milieu de terrain axial de 22 ans, s’engage avec le club phocéen, il faudra à ce dernier, qu’il trouve un accord avec les Gunners d’Arsenal, à qui il appartient.

L’OM et Mattéo Guendouzi seraient d’accord sur le fond

A Mattéo Guendouzi, l’OM proposerait un contrat sur les quatre prochaines saisons, avec l’échéance du 30 juin 2025, pour fin de bail. C’est trois saisons de plus qu’il en compte présentement chez les Gunners, qui l’ont avec eux jusqu’en 2022. Avec cela, l’Olympique de Marseille, doublerait le salaire du jeune homme, qui approcherait donc plus ou moins, les 400 000 euros brut mensuels, en portant le maillot ciel et blanc.

Charge à Marseille de convaincre Arsenal de libérer son joueur

Formé au Paris Saint-Germain puis à Lorient, Guendouzi a fait ses débuts chez les pros, avec les Merlus. Alors en Ligue 2, le milieu s’attire les faveurs d’Arsenal qui le recrute, en 2018, moyennant 8 millions, hors primes. Tout allait bien pour lui chez les Gunners, jusqu’à ce jour de juin et son geste d’humeur sur le Français Neal Maupay. A compter de ce jour, Arteta, le coach du club londonien, n’a plus voulu de lui, au point de le pousser au prêt, au Hertha Berlin, la saison dernière.