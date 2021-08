OM : Salaire, contrat, la juteuse prolongation signée par Amavi

Jordan Amavi a obtenu une logique prolongation et revalorisation avec l’OM. Mais il semble que la confiance avec son coach s’érode, au lacement d’une nouvelle saison.

Faudra-t-il que Jordan Amavi soit constamment sur un fil, tant qu’il restera un joueur de l’OM ? Son intégration dans le collectif, n’a pas été simple, à son arrivée en 2017, mais avec le temps, le travail et les bonnes prestations, il a gagné sa place en défense, à gauche. Normalement devenu cadre, le Toulonnais de 27 ans a moins la cote avec Sampaoli, qui a pourtant validé en mai dernier, l’idée d’étendre le contrat de son latéral.

Salaire doublé pour Jordan Amavi à l’OM

Et à cette occasion pour l’Olympique de Marseille d’augmenter, et la durée des années du bail et le salaire versé conséquemment. C’est-à-dire que précédemment engagé jusqu’au 30 juin 2021 dernier, Jordan Amavi a gagné quatre saisons de plus avec le club phocéen. Mieux, à cette occasion, il a doublé son salaire, désormais proche de 300 000 euros brut mensuels, selon une information du journal L’Equipe, ce vendredi.

L’équivalent de Germain ou Mitroglou précédemment

Amavi devient ainsi l’un des joueurs les mieux payés du collectif marseillais, saison 2021-2022, c’est l’équivalent perçu la saison dernière, par les attaquants Valère Germain ou Kostantinos Mitroglou, jusqu’à leur départ respectif ; le premier après résiliation de son contrat, le second au terme du sien, sur la fin de ce mois de juin 2021.