OM : Salaire, contrat, ce que Sampaoli devrait signer avec l’OM

Jorge Sampaoli est de plus en plus proche de l’OM. Selon certains médias, son arrivée serait même imminente.

L’Olympique de Marseille semble avoir trouvé son nouveau coach. Il s’agit de l’Argentin Jorge Sampaoli, qui pourrait connaître sa deuxième expérience européenne, après celle du FC Séville lors de la saison 2016-2017. Encore sous contrat avec l’Atletico Mineiro, il devrait partir à l’amiable, ou moyennant une clause libératoire estimée à 650 000 €. Aucune information, n’indique si cette dernière sera payée par l’OM, ou par le coach en personne.

Un salaire inférieur à celui de Villas-Boas

L’ancien sélectionneur de l’Argentine devrait toucher un salaire légèrement supérieur à 300 000 € brut mensuels, selon Le Parisien. À l’année, Jorge Sampaoli pourrait percevoir près de 3,6 millions €. C’est moins que Villas-Boas, deuxième entraineur le mieux payé du championnat, lors de son expérience phocéenne. Le Portugais, était proche des 375 000 € brut par mois, soit une saison complète non loin des 5 millions €.

Sampaoli devrait signer un contrat allant jusqu’en 2023

Si l’ancien coach du FC Séville, débarque à Marseille en fin de semaine, il devrait signer un contrat d’un peu plus de 2 ans et demi, jusqu’en juin 2023. L’homme de 60 ans, n’arriverait pas seul sur la Canebière, trois adjoints au minimum seraient dans ses valises d’après Le Parisien. Reste à savoir, si l’entraîneur au sang chaud, arrivera a redresser un club, en pleine crise sportive et institutionnelle.