OM, SRFC… Qui va gagner la 1re Ligue Europa Conférence selon les bookmakers ?

Dux clubs français disputeront la phase éliminatoire finale, de la Ligue Europa Conférence.

« A jamais les premiers ». C’est une devise qui colle chèrement à la peau des Marseillais, qu’ils vont avoir l’occasion d’entretenir, tant qu’ils lorgneront sur la victoire finale. Mais ne seront-ils pas seuls, dans cette Ligue Europa Conférence ; la première du genre, déclinée par l’UEFA. L’OM y entre par le truchement de la supérieure, C3. Le Stade Rennais est l’autre club français en course, présent depuis le 1er tour. Ont-ils des chances d’être titré ? Les bookmakers le croient…

L’OM et le Stade Rennais en outsiders voire favoris

Pour les deux formations d’ailleurs, présentées en favorites ou au plus, outsiders. Avec, tout de même, une légère préférence manifestée à l’Olympique de Marseille, chez les opérateurs du jeu qui l’inclut dans le marché. L’OM qui gagne la Ligue Europa Conférence paie est coté à 8 contre un, environ. C’est haut, et en même temps, la cote la plus basse, donc la plus plausible. Marseille la partage avec Leicester et la Roma, pour le trio des favoris.

Qui pour gagner la 1re édition de la Ligue Europa Conférence ?

Le Stade Rennais suit non loin, à 11, sachant que se glissent entre, les Spurs de Tottenham, que les Bretons ont justement à affronter puisque le match de la phase de groupe a été reporté en raison de la Covid. Derrière, les chances sont jugées plus minimes pour les autres, les cotes vont de 17 pour le Feyenoord, à plus de 100 au Maccabi Tel Aviv, donné comme l’équipe la plus faible, chez les bookmakers.