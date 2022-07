OM, Stade Rennais : Combien vaut désormais Mandanda sur le mercato ?

Steve Mandanda s’est engagé pour deux ans avec Rennes.

C’est une page longue et d’importance qui vient de se tourner, à l’Olympique de Marseille, avec le départ du fidèle et emblématique gardien, Steve Mandanda, au Stade Rennais. L’opération a été officialisée ce mercredi par les deux clubs, le portier international français de 37 ans s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2024, avec le collectif breton.

Mandanda est parti libre de l’OM pour le Stade Rennais

Et l’OM, pour faciliter le départ de son joueur, eu égard à ses années au service du club, a choisi de le libérer, sans réclamer d’indemnité sur le transfert. En toute logique, il aurait pu, puisque Steve Mandanda avait encore deux ans de contrat à remplir chez les Phocéens, depuis la dernière extension de son bail, validée en 2020. Cela faisant que le joueur a une valorisation sur ce marché des transferts préparatoire à l’exercice 2022-2023.

Le gardien international a connu deux transferts payants en carrière

Steve Mandanda vaut ainsi 1,5 millions d’euros sur la plateforme Transferamrkt, et le double environ, du côté des chercheurs suisses, de l’Observatoire du football. Au cours de sa longue et riche carrière, le gardien a connu deux opérations payantes, quand il a définitivement rejoint l’OM depuis Le Havre, en 2008 (pour 2,5 M€), après une première saison en prêt payant. Et plus tard, en 2017, à son premier départ de Marseille pour l’Angleterre et Crystal Palace, moyennant une indemnité de 3 millions d’euros.