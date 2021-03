OM – Stade Rennais : Quelle 1re pour Sampaoli selon les bookmakers ?

Le match en retard entre l’OM et le Stade Rennais est programmé ce mercredi, en fin de journée.

L’Olympique de Marseille reçoit ce mercredi, à 19 h, le Stade Rennais, à l’occasion d’un match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Un soir de première, pour les deux clubs. Du côté de Marseille, Jorge Sampaoli, débutera pour la première fois, une rencontre sur le banc phocéen. Tout comme Bruno Génésio, nommé coach des Bretons, après la démission de Julien Stéphan. Les deux hommes auront fort à faire, avec des effectifs, en crise de résultats. Ce mardi, en conférence de presse, le nouvel entraîneur de l’OM a affiché son ambition pour la fin de saison : « Il faut optimiser chaque match qui reste pour atteindre une place en Europe ». Mais pour les bookmakers, sa première ne devrait pas se conclure par une victoire.

Le Stade Rennais légèrement favori

La position au classement des deux équipes, a pour conséquence de rendre le match indécis. L’OM occupe la 8e place, et le Stade rennais la 10e position, avec seulement un point d’écart, entre les deux. La première victoire de Jorge Sampaoli, avec le club olympien, est coté à 2,85 , alors que le succès breton rapporte 2,65 fois la mise initiale La coté du match nul, est à 3. Le scénario le plus favorable aux Marseillais, selon les bookmakers, est une courte victoire 1-0 qui rapporterait 7,2 € pour 1 de joué. Concernant Rennes, c’est aussi un succès 0-1 qui est privilégié, avec une cote de 6,8. Enfin, le 1-1 multiplierait par 4,7 la mise de départ. C’est donc le résultat le plus envisagé.

Milik de nouveau buteur avec l’OM

De nouveau buteur, ce dimanche en Coupe de France, Arkadiusz Milik est la seule satisfaction du moment à l’OM. Auteur de trois réalisations depuis son arrivée à Marseille, le Polonais voit son but coté à 3,45. Jorge Sampaoli, pourrait aligner deux attaquants, et associé l’ancien Napolitain à Dario Benedetto. L’Argentin vaut 4 fois la mise initiale, tout comme Florian Thauvin, en grande difficulté en ce début d’année. A Rennes, une réalisation de Sehrou Guirassy multiplie par 3,65 la mise de départ, l’ancien joueur d’Amiens a marqué 6 fois, depuis le début du championnat de France. Son coéquipier, Adrien Hunou, est quant à lui valorisé à 3,90 par les bookmakers.