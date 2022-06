OM, Stade Rennais, RC Lens… 10 gardiens libres en juillet pour la Ligue 1

Le marché des gardiens bat son plein en Ligue 1.

Alors que de nombreuses équipes ont déjà commencé à travailler sur leur effectif de 2022-2023, il semble que le poste de gardien sera l’un des plus convoités en Ligue 1 cet été. Plus d’un tiers des clubs du championnat français sont à la recherche d’un portier, dont l’OM, le Stade Rennais ou encore le RC Lens. N’ayant pas toujours les moyens (ou l’envie) de payer une indemnité pour se renforcer, certains d’entre eux seront donc tentés de jeter un œil au marché des agents libres. Focus sur 10 gardiens en fin de contrat en juillet.

L’OM, le Stade Rennais ou le RC Lens à la recherche d’un gardien

Ces formations n’ont pas toutes les mêmes ambitions ni le même besoin. Entre titulaire pour les uns, et doublure pour les autres, notre sélection a pour vocation d’être large afin de remplir tous les critères. Cela peut aller de cibles premium comme Walter Benitez, l’actuel gardien de l’OGC Nice qui a disputé sa sixième saison chez les Aiglons, ou André Onana, le portier de l’Ajax qui avait failli rejoindre l’OL lors du dernier mercato estival, à des profils plus audacieux comme celui de Luca Zidane, natif de Marseille et qui avait indiqué être attiré par le championnat français, ou celui de Stefan Bajic, l’ancien de l’ASSE, dont le contrat à Pau touche à sa fin.

Des profils différents parmi ces 10 gardiens libres pour la Ligue 1

Certains clubs vont être à la recherche d’expérience du championnat français, et cela pourrait profiter à Salvatore Sirigu, l’ancien du PSG qui évolue au Genoa, à David Ospina, qui s’était affirmé comme l’une des valeurs sûres de L1 avec l’OGCN, ou encore à Sergio Romero, l’ancien de l’ASM, passé par Manchester United. Nous avons également ajouté à cette liste des portiers ayant disputé la saison 2021-2022 dans un club de première division, à l’exemple des deux gardiens du SCO Angers, Danijel Petkovic et Anthony Mandréa, ainsi que Benoît Costil, qui malgré le bilan défensif catastrophique du FCGB, reste un gardien d’expérience de Ligue 1.