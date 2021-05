OM, Stade Rennais, RC Lens: Ce que rapporte une 5e place en Ligue 1, 2020-21

Le match est serré devant, notamment pour la cinquième place de la Ligue 1.

Ils sont trois clubs pour un même objectif final : terminer cinquième de la Ligue 1, saison 2020-21 et décrocher une qualification européenne. Pour le frisson sportif et générer des bénéfices supplémentaires. Le RC Lens, l’OM et le Stade Rennais se la disputent, à trois journées de la fin, elle appartient aux Nordistes. Sur un fil.

RC Lens, OM, Stade Rennais, à trois sur une place

La place est chère, mais est-elle profitable financièrement ? Dans ce contexte si singulier de la saison en cours, avec la pandémie et l’échec de Mediapro, tous les chiffres sont chamboulés. Mais sur la seule prime au classement obtenu en Ligue 1, la variation diffère peu d’une saison à une autre, elle est proche, plus ou moins de la dizaine de millions d’euros.

Une dizaine de millions d’euros moins le reste

Au mois de septembre dernier, le journal L’Equipe détaillait ce que devait rapporter la première saison couverte par Téléfoot. Sur le bonus au classement, la cinquième place valait 9,4 millions d’euros. A laquelle doivent ensuite s’ajouter les autres parts : celle commune à toutes les équipes, celle de la notoriété, aux résultats sportifs des dernières saisons, ou la licence club.