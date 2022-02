OM, Stade Rennais, Roma… Qui va gagner la Ligue Europa Conférence selon les bookmakers ?

Les clubs français, OM et Stade Rennais sont placés en outsiders pour la victoire finale en Ligue Europa Conference, par les bookmakers

Ce jeudi soir ont lieu les barrages de la Ligue Europa Conférence. 16 équipes vont disputer deux matchs (le 17 et le 24 février) afin de s’offrir une place en huitièmes de finale de la compétition. Deux clubs français sont encore en lice dans la compétition: l’OM et le Stade Rennais. Ils se trouvent parmi les favoris à la victoire finale, au même titre que des équipes comme la Roma, ou encore le PSV.

L’OM dans le trio de tête pour gagner la Ligue Europa Conférence

Parmi les trois favoris des bookmakers, deux d’entre eux n’ont toujours pas disputé un match dans la compétition. Marseille et Leicester ont terminé 3es de leur groupe en Ligue Europa, et ont été reversés en barrages de la Ligue Europa Conférence. La formation anglaise est celle qui possède la cote du vainqueur la plus faible. Juste derrière elle, la Roma, qui a terminé 1e du groupe C, avec 13 points, fait office de principal concurrent. L’OM, qui devra se débarrasser du Qarabag FK pour continuer d’espérer à un titre européen, complète le podium.

Le Stade Rennais en embuscade dans cette compétition

Derrière ce trio, le Stade Rennais et le PSV Eindhoven jouent des coudes. Les bookmakers donnent un léger avantage à la formation française. Cette dernière a fini la phase de poule en première position dans le Groupe G, avec notamment une victoire sur tapis vert, lors de l’ultime journée contre Tottenham, éliminant le mastodonte de la compétition. Le club néerlandais devra, comme l’OM et Leicester, passer par les barrages pour se donner une chance de croire au titre.

Les cotes des clubs susceptibles de gagner la Ligue Europa Conférence

Leicester = cote à 6,3

Rome = 6,5

Marseille = 8

Stade Rennais =10,3

PSV = 11