OM : Sur le mercato, McCourt est perdant de 100 M€

Frak McCourt ne voudrait plus dépenser pour son OM, les chiffres semblent lui donner raison.

Frank McCourt ne voudrait plus mettre la main au portefeuille. C’est ce qu’indique La Provence, dans un sujet consacré, ce week-end, en rappelant que, depuis qu’il est le patron de l’OM, l’homme d’affaire américain a plus investi qu’il n’a gagné d’argent de sa franchise. C’est qu’arrivée au mois d’août 2016, son club depuis alterne les mercato avec plus ou moins d’efficacité. Sur les huit exercices avec lui à sa tête, seul trois ont permis à l’OM de dégager des revenus, à l’équilibre des ventes et des recrues.

Entre ventes et recrues l’OM dépasse les 100 M€ de pertes

Mais au bilan, l’Olympique de Marseille (donc son propriétaire), est déficitaire d’un peu plus de 100 millions d’euros, ce jour du 25 juillet. Cela, à l’addition de toutes les ventes opérées sur la période, opposées aux dépenses consenties dans le recrutement, hors éventuels bonus sur chacun, d’après les données de Transfermarkt. Il en ressort notamment que depuis la toute première saison de McCourt, son club peine à céder des joueurs à valeur ajoutée. Pour preuve, les plus de 80 millions d’euros de vente de l’exercice 2016-2017 (dont quasiment la moitié pour Michy Batshuayi, par ailleurs cédé à Chelsea en juillet, un mois avant l’arrivée d’un nouveau propriétaire).

Les meilleures ventes opérées avant que McCourt ne prenne la direction

Depuis, la cellule sportive, de Zubizarreta à Longoria, deux fois seulement, les départs ont rapporté une trentaine de millions d’euros, ou un peu plus. Quand, dans le même temps, trois fois l’OM a investi plus de 60 millions, pour se renforcer et une fois plus de 50 millions. Cela explique l’écart entre le cumul des transferts entrants à plus de 287 millions et des sortants, à 185 millions.