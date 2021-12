OM : #TeamOM dans le top 10 des hashtags de l’année 2021

Les supporters de l’OM ont animé les conversations sur Twitter, cette année 2021.

C’est une forme de succès d’estime, pour l’OM et son contingent de supporters ; l’un sinon le plus important du foot, dans les frontières de l’Hexagone. En 2021, au top 10 des hashtags les plus répandus sur le réseau social Twitter, en France, #TeamOM est classé. C’est le seul qui soit associé au monde sportif, malgré cette année riche en événements, avec l’Euro suivi des JO à Tokyo.

1,9 M de tweets associés à #TeamOM en 2021

D’après une étude de Visibrain, #TeamOM a généré 1,9 millions de tweets sur l’année, il est le septième hashtag le plus utilisé, par ceux qui fréquentent la plateforme de microbloging. Il se glisse entre #SaccageParis (1,8 M de tweets), le mouvement qui veut dénoncer ce qu’il estime être « l’insalubrité » des rues de la capitale, et #FreeSenegal, pour soutenir la démocratie du pays, porté par des stars de la chanson comme, Gradur et Youssoupha.

63 500 messages liés au match OGCN – OM

A propos du hashtag #TeamOM, Visibrain écrit dans son rapport : « Connus pour leur ferveur, les supporters de l’Olympique de Marseille auront, plus que jamais, été au rendez-vous cette année. Sur Twitter, ils ont propulsé #TeamOM à la 7ème position des hashtags les plus partagés en 2021 ! #TeamOM domine notamment les conversations lors de la rencontre Nice – Marseille du 22 août (63 500 tweets). L’arrêt brutal du match suite à l’envahissement du terrain par les supporters niçois a immédiatement fait réagir les Marseillais à coup de #TeamOM sur Twitter. »

Aujourd’hui seront connues les sanctions après les incidents du Groupama Stadium

Les incidents du Groupama Stadium nourrissent encore les discussion des proches de l’OM. Ce mercredi, la Ligue de football doit rendre le verdict des sanctions, à la suite du match arrêté entre l’OL et l’Olympique de Marseille. Et nul doute, quelle que soit la décision finale, qu’elle fera énormément parler.