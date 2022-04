OM : Top 10 des clubs où l’OM recrute le plus souvent

Avec quels clubs l’OM a-t-il noué le plus d’échanges dans le sens des recrues .

Si certains clubs privilégient la promotion de jeunes talents sortant de leur centre de formation, le marché des transferts est devenu le principal moyen pour renforcer son effectif, durant l’intersaison. L’OM fait partie des équipes françaises les plus dépensières et les plus actives sur le mercato. Du PSG au FCGB, en passant par l’ASM, quels sont les clubs chez qui les Phocéens piochent le plus, ces quarante dernières années ? La réponse est française.

L’OM pioche le plus souvent dans des équipes françaises

En haut de ce classement se trouvent les Girondins de Bordeaux. Avec 20 recrues depuis la saison 1980-1981, le FCGB est un terrain de chasse apprécié pour les Marseillais. Parmi ces joueurs, on retrouve Souleymane Diawara (6,5 M€), qui a fait partie du groupe ayant remporté le titre de champion de France en 2010, ou encore l’international français aux 44 sélections, Alou Diarra (5 M€). Le FC Nantes et le RC Lens complètent le podium. Il est intéressant de voir que ce top 10 est uniquement composé de formations françaises.

Le premier club non-français est une formation de Premier League

La première équipe hors de l’Hexagone se place en 15e position. Il s’agit de Newcastle United. Depuis plus de 40 ans, l’OM a pioché à six reprises chez les Magpies, dont trois prêts. La moitié de ces mouvements concerne Florian Thauvin, qui a été prêté deux fois, avant d’être cédé définitivement, en juillet 2017, pour un montant de 11 millions d’euros. Un an plus tôt, c’était Rémy Cabella qui avait débarqué en Provence, contre une indemnité de 8 millions d’euros. L’AS Rome arrive deux places plus loin que Newcastle, avec 5 recrutements, dont celui de Kevin Strootman, en 2018. Il reste, à ce jour, le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club (25 M€ hors bonus).

Les 10 clubs où l’OM recrute le plus souvent