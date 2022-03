OM : Uber Eats c’est fini, un nouveau sponsor sur le maillot

La marque anglaise Cazoo sera sponsor de l’OM, à compter de la saison prochaine.

Le journal L’Equipe l’avait évoqué il y a une dizaine de jours, l’Olympique de Marseille confirme, ce jeudi, la signature d’un accord avec la société Cazoo. Laquelle deviendra, à compter du 1er juillet prochain, le nouveau sponsor majeur, à l’avant sur le maillot des joueurs du collectif de Jorge Sampaoli. Le groupe spécialiste de l’automobile d’occasion est, tel que nous le détaillons récemment, un acteur de plus en plus influent dans le monde du sponsoring sportif.

Cazoo prochain sponsor sur le maillot des joueurs de l’OM

Les détails de l’accord ne sont pas encore connus, ni sur le montant que versera Cazoo, à l’avenir, ni même sur la durée du contrat, signé par les deux parties. Il est donné, dans le communiqué d’annonce, comme « pluriannuel ». Cazoo va donc prendre la suite de la marque Uber Eats, qui discutait prolongation du partenariat.

Le spécialiste de l’automobile d’occasion gagne en influence sur le sponsoring

« L’Amazon du marché des voitures d’occasion », telle que se définie la marque lancée en 2018, étend sa participation dans le football. Il se dit qu’elle pourrait devenir un partenaire premium du LOSC, elle l’est déjà avec Everton (jusqu’à la fin de la saison), et Aston Villa et bientôt (à compter de la saison prochaine, comme pour l’OM), sur les tenues de la Real Sociedad et de Valence, en Liga.

« Ce partenariat symbolise notre volonté commune de jouer sur la scène européenne »

« Nous sommes ravis d’accueillir Cazoo, une jeune entreprise déjà au niveau des plus grandes sociétés internationales, dans la famille de l’Olympique de Marseille. Au-delà, du partage de valeurs telles que le dépassement et la combativité, ce partenariat symbolise notre volonté commune de jouer sur la scène européenne et de continuer à grandir ensemble, chacun dans son domaine d’expertise. Nous sommes donc très fiers que Cazoo s’engage à nos côtés pour les années à venir », se félicite le président de l’OM, Pablo Longoria.