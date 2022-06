OM : Un bonus de plus de 475 000 euros à venir de l’UEFA ?

Grâce à ses internationaux, l’OM devrait recevoir un joli bonus de l’UEFA.

La bonne saison de l’Olympique de Marseille, s’est poursuivie au-delà du championnat de France, par la présence de trois joueurs du collectif de Jorge Sampaoli, dans le collectif de l’équipe de France, engagé dernièrement, en Ligue des Nations. Trois, que sont Saliba, Guendouzi et Kamara, qui s’ajoutent au Croate, Caleta-Car, au Polonais Arkadiusz Milik, au Bosniaque, Sead Kolasinac et au Turc, Cengiz Ünder.

Sept internationaux en Ligue des nations pour l’OM

Au total, l’OM avait sept internationaux engagés et leur présence devrait, selon nos mesures à Sportune, rapporter au club phocéen, un bonus de 475 020 euros versé par l’UEFA, du fait des sélections de chacun. Cela, en prenant pour base l’information du Mundo Deportivo, sur l’indemnité versée aux clubs, en fonction des joueurs appelés. Pour la Ligue des nations, elle est de 3 770 euros par jour et par joueur, à compter du début du rassemblement et jusqu’au dernier match.

💶 3.770 euros al día por ceder jugadores a la Nations League ✍ @RamonFuentes74https://t.co/FZIKZKrScc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 26, 2022

Un bonus de 60 660 euros par joueur sélectionné

Pour tous les pays, les matchs se disputaient dans le courant de la première moitié du mois de juin. Les nations se sont retrouvées quelques jours avant, à compter du 28 mai, pour les Bleus. Cela donne donc dix-huit jours, à 3 770 euros chacun. Soit, pour un joueur, la somme de 67 860 euros à multiplier par le nombre de sélectionnés ; six à l’Olympique de Marseille, qui font les 475 000 euros et plus, à venir de l’organe central du football européen.