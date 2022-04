OM : Un club (et un maillot) de plus pour le futur sponsor de l’OM, Cazoo

Après l’Angleterre, l’Espagne et depuis peu la France, Cazoo étend son sponsoring dans le football, à l’Allemagne et le club de Fribourg.

Cazoo continue son impressionnante marche en avant. Après avoir récemment officialisé sa collaboration avec l’OM, l’expert dans le commerce en ligne d’automobile reconditionnées, annonce son nouveau partenariat avec le SC Fribourg. L’entreprise anglaise devient le sponsor principal de l’actuel 5e de Bundesliga, à partir de la saison 2022-2023, et ce, pour les prochaines années. En plus d’être partenaire maillot pour les hommes, Cazoo apparaîtra également sur les tuniques de la deuxième équipe, ainsi que sur la manche de la formation féminine du club.

Le futur sponsor de l’OM devient partenaire du SC Fribourg

Fondé en 2018, Cazoo progresse vite dans le monde du partenariat sportif. Cette saison, le groupe britannique a visé des équipes des championnats français, allemands et espagnols, des territoires où il s’est récemment lancé. Une stratégie qui lui a valu de devenir sponsor principal du club phocéen, mais aussi de Valence et de la Real Sociedad, en Espagne, et donc de Fribourg, en Bundesliga. En attendant peut-être de l’être avec le LOSC ?

La marque anglaise est impliquée dans le football européen mais pas que

Pour ses partenariats dans le sport, Cazoo a débuté en Angleterre. Dans ses rangs, elle compte déjà les Toffees d’Everton, les Villans d’Aston Villa, et l’EFL, la ligue anglaise de football, mais la société ne s’arrête pas là. Elle est également présente dans d’autres disciplines, comme par exemple le rugby, où elle est sponsor maillot du XV du Poireau, l’équipe du pays de Galles, mais aussi le golf, où elle est récemment devenue le commanditaire titre de l’Open de France, ou encore les fléchettes.