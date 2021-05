OM : Un maillot, une pizza et une carte NFT, Uber Eats régale les fans

Uber Eats profite de la sortie du nouveau maillot de l’OM, pour activer son partenariat avec le club phocéen.

La sortie du nouveau maillot de l’Olympique de Marseille, saison 2021-22, est aussi un événement pour Uber Eats, en tant que sponsor majeur au centre de la tunique. C’est donc une occasion parfaite pour communiquer autour de la marque et de son partenariat. Ce qu’elle fait, en lançant « l’opération supplément Marseille ».

Uber Eats s’associe à la sortie du maillot de l’OM

L’activation vise à motiver les commandes, sur la plateforme spécialiste de la livraison de plats cuisinés. Tous les soirs à partir de 19h, entre ce lundi 17 mai et ce vendredi 21, l’occasion sera offerte à tous, de gagner un pack collector iconique de la saison achevée. Il comprend, le nouveau maillot domicile des Phocéens, une pizza sur mesure et une carte NFT exclusive, l’un et l’autre selon des moments marquants de la saison 2021-22, qui s’achève bientôt.

Le nouveau maillot de l’#OM et ses commanditaires pic.twitter.com/xzT7IabkkZ — Sportune (@Sportunefrance) May 16, 2021

Uber Eats sponsor majeur jusqu’à la fin de la saison prochaine

Cela, précise la marque californienne dans son communiqué, « pour le prix d’une pizza ». Uber Eats est le sponsor premium sur le maillot de l’OM, depuis la saison 2019-20 et jusqu’au terme du prochain exercice. Ce partenariat est estimé à près de 4 millions d’euros par an, au profit du club marseillais.