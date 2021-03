OM : Un nouveau partenaire région signe jusqu’en 2023

Un nouveau partenaire régional rejoint l’OM.

L’OM vient de signer un contrat de deux ans et demi, jusqu’à la saison 2022-23, avec un partenaire région, Aqualux – CF Group. C’est une entreprise spécialisée dans la construction de piscines, basée à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le deal, portera principalement sur le volet digital dans le but d’étendre et de consolider, auprès des supporters phocéens, la notoriété de la société. Laquelle bénéficiera également d’hospitalités. Quand la normale sera revenue au stade.

L’OM favorise le local

Seulement 90 km séparent Saint-Rémy-de-Provence à Marseille. Le club renforce ses relations avec les entreprises régionales, comme le dit Laurent Colette, Directeur Général de l’Olympique de Marseille, dans un communiqué publié sur le site officiel : « Cet accord vient conforter notre volonté de nous rapprocher des acteurs régionaux afin de renforcer, ensemble, notre identité locale. » Sébastien Guillot, CEO d’Aqualux – CF Group France, rappelle lui, le rôle écologique du groupe, ainsi que le côté rassembleur de ce partenariat : « Notre vocation est de démocratiser les produits et les équipements de piscine, pour une baignade toujours plus éco-responsable. Nos collaborateurs, nos distributeurs, nos clients sont fans de l’Olympique de Marseille, ce partenariat contribue à nous rassembler et à faire grandir notre communauté. » L’été approche, et les ventes de piscine pourraient grimper, en même temps que les températures.

L’atout écologique d’Aqualux – CF Group

L’Olympique de Marseille a quatre niveaux dans la hiérarchie des sponsors qui lui sont associés : les partenaires majeures, les partenaires premium les partenaires officiels et les partenaires régionaux, parmi lesquels s’inscrit Aqualux – CF Group. Sainte Baume, l’eau minérale produite localement, en est un autre signé en 2019.