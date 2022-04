OM : Un salaire plus que doublé pour Kamara à l’Atlético ?

Le futur de Boubacar Kamara en club est toujours incertain, mais plus le temps avance, plus la fin de son expérience avec l’Olympique de Marseille touche à sa fin. Le polyvalent joueur défensif est en fin de contrat et il ne manque pas de sollicitations. Mais une destination sort en ce moment du lot : l’Atlético Madrid.

En Italie, la rumeur est pressante, de Calcio Mercato, qui croit savoir que le joueur serait séduit par le projet sportif des Colchoneros, au journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nico Schira. Lequel donne le salaire que l’Atlético Madrid serait disposé à payer au joueur de 22 ans : 4,5 millions d’euros net avant impôts, par saison.

Boubacar #Kamara is ready to leave #OlympiqueMarseille as a free agent in summer. He has turned down #OM’s bid to extend last January. #AtleticoMadrid leading the race for the midfielder: #Newcastle and #ManchesterUnited are also interested. #transfers

