OM : Un sponsor historique de 13 ans prolonge trois ans de plus

Sponsor de l’OM depuis 2009, Intersport le restera au moins, jusqu’en 2025.

Certes, l’engagement du premier a baissé, depuis qu’il a laissé la place à l’avant des maillots des joueurs. Mais Intersport est demeuré fidèle à l’Olympique de Marseille, sous différentes formes, depuis treize ans et pour au moins trois saisons de plus, puisque le groupe spécialisé dans la distribution d’articles sportifs et le club phocéen ont trouvé un accord pour continuer ensemble.

Intersport et l’OM ensemble depuis 2009

« Nous sommes fiers de prolonger l’histoire qui nous lie à Intersport. Depuis maintenant 13 années, le club a noué une relation de confiance avec Intersport, qui nous permet une nouvelle fois de prolonger cette aventure commune. Leur fidélité depuis 2009 et la volonté de mettre en avant la jeunesse olympienne témoignent des objectifs communs de l’OM et d’Intersport autour du football amateur », détaille par communiqué, le directeur général de la stratégie et du développement de l’Olympique de Marseille, Pedro Iriondo.

Promouvoir le foot féminin et animer le réseau des magasins

A la faveur de ce nouveau partenariat, Intersport veut encourager la pratique du football chez les féminines et à cet effet, la marque conviera chaque saison, une dizaine d’équipes féminines à venir voir un match au Vélodrome, « dans des conditions d’exception ». En outre, et comme le groupe le fait depuis le début, des activations dédiées seront menées tout au long de ce partenariat, dans les 760 magasins que compte l’enseigne.