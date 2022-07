OM : Un sponsor premium sur le maillot prolonge pour 4 ans

Boulanger va garder sa place, sur les maillots de l’OM.

A terme de cette dernière extension, cela fera dix ans que le groupe Boulanger affiche son logo sur le maillot des joueurs de l’Olympique de Marseille. Et onze années de partenariat. L’enseigne spécialiste de l’électronique et de l’électroménager grand public vient de renouveler son engagement avec le club phocéen, pour les quatre prochaines saisons, jusqu’en 2026.

Boulanger va rester au dos des maillots de l’OM

« L’Olympique de Marseille est heureux de pouvoir compter sur le réengagement de Boulanger pour les 4 prochaines saisons, note dans un communiqué, Pedro Iriondo, le directeur général de la stratégie et du développement de l’OM. Son engagement à nos côtés, depuis déjà 7 ans, montre l’attachement et la fidélité de notre partenaire, à notre club. Boulanger est un partenaire essentiel pour le club ; avec qui nous partageons de nombreuses valeurs telles que l’attachement au territoire marseillais, la passion ou encore l’engagement auprès des jeunes. Cette fidélité et cette volonté de travailler en collaboration avec nos deux fondations démontrent bien l’attachement mutuel qui nous lie. »

Continuité sur les activations et nouvelle opération

Boulanger reste un sponsor premium de l’Olympique de Marseille et à ce titre, il bénéficie d’une présence au bas du dos des maillots des joueurs d’Igor Tudor. La marque va poursuivre ses activations « Escort kids », auprès des 12-16 ans avant et pendant les matchs, et lancer par ailleurs l’opération Big collecte, pour favoriser la collecte des appareils obsolètes.